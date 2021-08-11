Ece Üner ile Susma programı 3 yaşındaki kaçırılan kızı buldu

Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay'ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Ece Üner ile Susma programı, Serap'ın kaçırılan kızını bulmak için harekete geçti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.

Polis ekipleri, dün öğlen saatlerinde eski eş Bayram'ın Diyarbakır'daki evine baskın yaptı. Bayram'ın 25 Temmuz'da kaçırdığı 3 yaşındaki Belinay, annesi Serap Avcı'ya teslim edilmek üzere sosyal hizmetler tarafından götürüldü.



