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  4. Ece Üner ile Susma programı 3 yaşındaki kaçırılan kızı buldu

Ece Üner ile Susma programı 3 yaşındaki kaçırılan kızı buldu

11.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Üner ile Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay'ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.

Ece Üner ile Susma programı 3 yaşındaki kaçırılan kızı buldu

Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay'ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Ece Üner ile Susma programı, Serap'ın kaçırılan kızını bulmak için harekete geçti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.

Polis ekipleri, dün öğlen saatlerinde eski eş Bayram'ın Diyarbakır'daki evine baskın yaptı. Bayram'ın 25 Temmuz'da kaçırdığı 3 yaşındaki Belinay, annesi Serap Avcı'ya teslim edilmek üzere sosyal hizmetler tarafından götürüldü.

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Ece Üner
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