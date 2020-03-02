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Ece Uslu'dan annesine duygusal satırlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden annesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Uslu'nun vefat eden annesine duyduğu özlemi dile getirdiği satırlar onu okuyan takipçilerini de hüzünlendirdi.

Ece Uslu'dan annesine duygusal satırlar

Ekranların başarılı isimlerinden Ece Uslu, sosyal medya hesabını da son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Takipçileriyle gündelik hayatına dair son derece samimi paylaşımlarda bulunan Ece Uslu, bu defa kendisi henüz 19 yaşındayken hayatını kaybeden annesi hakkında duygusal satırlar kaleme aldı. Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda annesinin doğum gününü kutlayan ve ‘Yaşasaydın 97 olacaktın’ ifadelerini kullanan Ece Uslu şunları yazdı:

“Güzel annem benim, bugün doğumgünün… eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19’umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim.”

ece-uslu-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Ece Uslu, instagram,

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