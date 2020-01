Ece Vahapoğlu 40 uçurdu! 10 kilo verdiğini taytlı paylaşımıyla duyurdu

Hamilelik döneminde 15 kilo alan çiçeği burnunda anne Ece Vahapoğlu doğum sonrası 40 günde 10 kilo verdiğini açıkladı. Vahapoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem bebeğinin 40’ını uçurduğunu müjdeledi hem de bu süre zarfında verdiği kilolar hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

İşte Ece Vahapoğlu’nun o satırları:

“Doğumdan sonra anne ve bebek toparlanması için 40 gün geçti şükür. Ben de şu an bu haldeyim… Hamilelik boyunca hafta hafta fotoğraf çektiğimiz tayt ve bra ile… Doğumdan sonra 10 kg verdim; 5 kg kaldı. Rakamların önemi yok; üstelik her beden farklı; ama sağlıklı beslenip düzenli spor yapmanın faydasını doğum sonrası kendime aynada baktığımda görebiliyorum ve bunu diğer annelere ilham olmak için her zamanki gibi paylaşmak istiyorum.

Oğlum Efe doğduğundan beri spor yapmadım; sadece emzirdim ve sağlıklı iyi beslendim. Spora ve yogaya yeniden yavaş yavaş başlayacağım. 20 yıldır spor, hamileyken spor… Kol ve karın kaslarım için şimdilik cepten yiyorum yani. Şaka bir yana; uzun süren doğum, yeni bebekli yaşam, uykusuzluk, lohusalık beni zorladı ama toparlandım artık şükür… Sahalara dönmeye az kaldı.”