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Ece Vahapoğlu: Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

6.5 aylık hamile olan Ece Vahapoğlu, anne olmak için gün sayıyor. Ece Vahapoğlu yaptığı son paylaşımla 8 kilo aldığını duyurdu.

Ece Vahapoğlu: Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşımıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurmuştu.

Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Beslenmesine ve spora önem veren Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından hamilelik boyunca 8 kilo aldığını açıkladı.

"HAYATIMIN İLK 60 KİLOSUNU GÖRDÜM"

Vahapoğlu, "Hayatımın ilk 60 kilosunu gördüm. Hamilelikte 26. haftama (6,5 ay) girerken tartı artık 60’ları gösteriyor. Başlangıç kilom 51,7 kg idi; yani 7. aya yaklaşırken 8 kg aldım bile. Herhalde bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar bunlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu geçtiğimiz yıl 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

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