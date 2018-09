Ece yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır, ender olarak kemiklerde görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi gören, ancak sağlığına kavuşamayan Ece Küçükçelen (19), alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilmek için Facebook sayfasından paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede yayılan Küçükçelen'in durumuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı da inceleme başlattı.

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçükçelen'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen'e, 4 yol boyunca yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda bir gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" dedi. Küçükçelen'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.

'KULLANACAĞIM İLAÇLAR ÇOK PAHALI'

Üç kardeşi bulunan Ece Küçükçelen, "Bağışıklık sistemim bozuk olduğu için kanser oldum. Sadece kemoterapi yanlış. Sadece hücreye yönelik bir çözüm oluyor. Hastalığım için bazı ilaçlar kullanmak gerekli. Tedavi için kullanacağım ilacın fiyatı 15 bin TL. Vücudumda kaç tane tümör var onu da bilmiyoruz. Çok nadir gözüken bir hastalık olduğu için normal kanser tedavileri doğru olmuyor. Bağışıklık sistemimi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kemoterapi yetersiz kaldı. Alternatif tedavi yöntemlerine başvurmam şart, yardım bekliyorum" diye konuştu.

KAYMAKAMI ŞAHİNER: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Sosyal medyadan hızla yayılan yardım çağrısı üzerine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de harekete geçti. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri Küçükçelen ile görüştü. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ece Küçükçelen'in son evrede olan Ewing Sarkomu tanısı var. Radyo terapi ve kemoterapi alıyor. Bir ay önce radyoterapisi yapılmış. Ece kemoterapiyi kabul etmiyor. Kendisi bir araştırma yaparak, Antalya'da özel bir hastanede farklı yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi olduğunu duyuyor ve onu yaptırmak istiyor. Birimlerimiz konuyu araştırıyor. Kemoterapi ve radyoterapisi için devlet gerekli yardımı yapıyor. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.