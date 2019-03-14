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Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Red Bull’un düzenlediği 'Red Bull Retro Oyun Gecesi’  dün akşam WUNDER iş birliği ile gerçekleşti.

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi

İSTANBUL, (DHA) - Red Bull’un düzenlediği 'Red Bull Retro Oyun Gecesi’ dün akşam WUNDER iş birliği ile gerçekleşti. Müzik ve gösteri dünyasından İlayda Akdoğan, Ece Yaşar ve Ali Güçlü Şimşek gibi isimler gecede;günümüzde de hala sevilen retro oyunları deneyimledi. Dönem müzikleriyle eğlenen katılımcılar adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Red Bull’un ‘Red Bull Retro Oyun Gecesi’ WUNDER iş birliği ile dün akşam yeniden retro oyunseverlerle buluştu. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull’un düzenlediği ikinci Retro Oyun Gecesi’nde davetliler; günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile benzersiz bir gece yaşadı.

Mustang filmiyle Oscar’a giden genç oyuncu İlayda Akdoğan, Çukur Dizisi ile tanınan Ece Yaşar ve başarılı müzisyen Ali Güçlü Şimşek’in de arasında olduğu katılımcılar 80’ler ve 90’ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Dijital dünyanın da sevilen isimlerinden Youtuber Berkcan Güven, Post 42 kanalının üyeleri; Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Sonat Işık ve sosyal medya fenomeni Cansın Sağlam geceye katılım gösterdi.

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydiEce Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi

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