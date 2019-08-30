HABER

Eceabat Şehitler Camisi ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ tarafından yapımı tamamlanan camide ilk cuma namazı kılındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ tarafından yapımı tamamlanan cami, cuma namazı ile ibadete açıldı.

Yaklaşık 8 ay önce önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilen Şehitler Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta, caminin imamı İsmail Göçen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Sinan Çetin, törende yaptığı konuşmada, "Caminin kısa bir zamanda hizmete girmesinden dolayı THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal, THY-OPET Genel Müdür Yardımcısı Bekir Uğur ile davetliler katıldı.

550 metrekarelik alan üzerine tabanda dikdörtgen, üst bölümü dairesel formda yapılan camide, Millet Kütüphanesi, abdesthane, teknik hizmetler birimleri yer alıyor.

Geleneksel mimarinin modern biçimde yorumlanmasıyla depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve Selçuklu motiflerinden örnekler taşıyan Eceabat Şehitler Camisi, tek kubbe altında toplandı.

Caminin resmi açılışının 18 Mart 2020'de yapılması planlanıyor.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajıTEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı
Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıBalıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami cuma namazı Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.