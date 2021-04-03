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Ecel yaya geçidinde yakaladı, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

03.04.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da kırmızı ışığın yandığı yaya yolunda bekleyen şahsa, o esnada kazaya karışan otomobil çarptı.

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Çorum’da kırmızı ışığın yandığı yaya yolunda bekleyen şahsa, o esnada kazaya karışan otomobil çarptı. İlk müdahaleyi olay yerinden geçen sağlıkçıların yaptığı yaya yaşamını yitirirken kaza da anbean kameralara yansıdı.
Kaza, merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı evine gitmek için servisten inen Arif Şahin, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde yanan kırmızı ışıkta beklemeye başladı. O esnada Mehmet D. yönetimindeki 05 AB 995 plakalı otomobil ile Kerem G. yönetimindeki 19 BG 615 plakalı otomobil Tuzcular kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yaya yolunda bekleyen Şahin’e çarptı.

İlk müdahale olay yerinden geçen sağlık görevlileri yaptı
Çarpmanın etkisiyle Şirin metrelerce savruldu. Talihsiz gence ilk müdahaleyi yoldan geçen 112 Acil Servis ekibi saniyeler içerisinde yaptı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şirin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anbean güvenlik kameralarında kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Arif Şahin’in servisten indikten sonra yaya geçidinde beklediği ve bu esnada kazaya karışan aracın çarptığı anlar yer aldı. Kaza sonrasında ilk müdahaleyi hemen arkadan gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ve Şahin’e çarpan otomobilin sürücüsünün de büyük panik yaşadığı görüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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