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Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde, yolun karşısına geçmek için bekledikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ölen Ecem Akgün (10) ve babaannesi Emine Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde, yolun karşısına geçmek için bekledikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ölen Ecem Akgün (10) ve babaannesi Emine Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde, dün, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e, yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken, C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ecem ve Emine Akgün hayatını kaybetti.

Okula gitmek için refüjde bekledikleri sırada kaldırıma çıkan otomobilin altında kalan Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün için evlerinin önünde helallik alındı. Yakınlarının uzun süre gözyaşı döktüğü cenazeye Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Kırcasalih Belde Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve halk katıldı. Cenaze namazı sırasında babaanne ve torunun yakınları, tabutların başında uzun süre dua okuyup, gözyaşı döktü. Ecem'in babası Abdullah Akgün'ün ayakta durmakta zorlandığı görülürken, ağabeyi Eren Akgün, babasıyla birlikte kardeşinin tabutunu, mezarlığa götürmek üzere cenaze aracına gözyaşları arasında taşıdı.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada hayatını kaybeden Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce Tekirdağ Çorlu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

İMAMDAN ÖNLEM ALINSIN UYARISI

Ecem ve Emine Akgün'ün evlerinin bahçesinde alınan helallik sırasında dua okuyan imam Mustafa Polat, kazaya dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Aynı yerden 3 dakika önce çocuğunu okula götürmek için kendisinin de geçtiğini söyleyen imam Polat, "Ecem ve babaannesinin geçtiği yerden 3 dakika önce çocuğumu okula götürmek için bende geçtim. Bu yol çok tehlikeli. Araç sürücüleri burada daha dikkatli olması gerekir. Yetkililerden de buraya önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Ecem Akgün ve babaannesi Emine Akgün, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kırcasalih Belde Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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