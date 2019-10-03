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Ecem Balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin kızı 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kara (45), bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin kızı 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kara (45), bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan baba Gökhan Balcı, "Beklediğimiz adli tıp raporu geldi. İnşallah bugün beklediğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının açıklandığını duyarız" dedi.

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 günü kayboldu. Rahim kanseri olan Esra Ercömert, kızının kaybolmasının ardından bunalıma girerek, 14 Ocak günü Kandıra Kaltakayası yakınlarında kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. Anne Esra Ercömert'in cesedi, 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi.

Annesinin intiharından sonra soruşturmayı derinleştiren polis, Ecem Balcı'nın izini sürüp, genç kızın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğu ve çok zengin olduklarını bildirdiği mesajlara ulaştı. Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat 2018 gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar Köyü'ndeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedine ulaşıldı. İfadesinde Ecem'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Kara, ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayet ile bağlantısı olmadığını savundu.

Süleyman Kara hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve Kadın Platformu üyeleri katıldı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan baba Balcı, adaletin en kısa sürede yerini bulacağını belirterek, "Biz altıncı sefer buradayız, bu adliye binası önündeyiz. Beklediğimiz Adli Tıp raporu geldi, inşallah bugün beklediğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının açıklandığını duyarız. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini her platformda söyledim yine söylüyorum. Gerekenin yapılacağını biliyorum. Adalete güvendim ve her zaman güvenmeye devam ediyorum. Umuyorum ki kızımın katili için ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı artık çıkacak" dedi.

Süleyman Kara'nın cinayeti işlediğini reddetmesi üzerine, mahkemenin, Ecem Balcı'nın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor, geçen hafta dosyaya ulaştı.

Raporla Ecem Balcı’nın boyun ve göğüs bölgesine baskı uygulanarak, boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

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