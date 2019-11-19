Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Gölcük’te geçen yıl kaybolduktan sonra ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem’in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.’nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem’in cesedini Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki’inde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem’i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya davada tutuklu olarak yargılanan cinayet zanlısı Süleyman K. SEGBİS aracılığı ile karılırken, davada tutuksuz yargılanan N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D., Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, taraf avukatları ve STK temsilcileri hazır bulundu. Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı öndeki duruşmada Süleyman K.’nin çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını, K.A., R.Ö.Y., Y.K. ve İ.D.’nin de suç delillerini gizleme suçundan yargılanmasını talep ettiği mütalaasını tekrarladı. "TASARLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Daha sonra söz alan mağdur avukatı Aslıhan Şen, “İki hususta mütalaaya karşıyız. Savcı, tasarlama olmadığı söyledi ancak ilgili kurullarda sanığın anlatımı tasarlamaya uygundur. Olay günü, ‘Taç çıktı, sana vereceğim’ deyip ıssız alana götürüp çukur gibi bir yere gömüyor. Vahşi hayvanlar tarafından yenileceğini düşünüyor. Tasarlama olduğunu düşünüyoruz. Ecem’in sim kartı en büyük delillerden birisi bu yüzden emniyete intikal ettirilmiyor bu yüzden tutuksuz sanıkların da üst sınırdan cezalar almasını talep ediyoruz” dedi.

SANIK AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Süleyman Kara’nın avukatı ise, “Süleyman Kara tarafından yapıldığı ile ilgili yakınlarının iddiaları yanlıştır. Bu hastalık sırasında da Süleyman Kara Ecem’in yanındaydı. Sim kart olayında da sim kart Süleyman’ın elinden alınmış değil oradaki memura zarf içinde veriliyor. Süleyman Kara’nın o zaman Ecem olayıyla ilgisi yok. İlk duruşmadan beri Süleyman Kara ifadesini işkence altında verdiğini hep anlattı. Ecem’in öldürüldüğü tarihte Ecem’in telefonu Gökhan Balcı’nın tarafından görüşme yapılıyor. Bunları kimin yaptığını talep ettik ancak mahkeme kabul etmedi. Otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izi ateşli silah yarası gibi şeyler tespit edilmedi ifadeleri var. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda sadece Süleyman Kara’nın ifadesine göre verilmiş. Hiçbir tıbbı durum yok. Aracın bagajında gezdirildiği söyleniyor. Kısa bir incelemenin akabinde ölmüş olan bir kişi hakkında hiçbir emareye karşılanmadı. Ecem’i öldüren gerçek katilin dışarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aile kadar gerçek katili bulmak istiyoruz. Ayrıca bir kadının evladı kayıpken intihar etmesini akla sığdıramıyoruz. Bu taleplerimiz reddedildi. Mahkemenin önemli tanığı A.A. getirilemedi. Polis evi arıyor ve hiçbir şey bulamıyor. Ancak bir gün sonra A.A. eve gittiğinde günlüğünü ve telefonunu çok rahat bulabiliyor. Süleyman Kara’nın beraatını talep ediyoruz” diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Cinayeti işlediği iddialarını reddeden sanık Süleyman Kara, “Ben bu kızın öldürüldüğüne inanmıyorum. Kendi kendini öldürmüş olabilir. Başı ağrıyordu başına masaj yapıyordum. Kızından iyi tanıyordum. Başında babası yoktu. Cinayet yok. Raporun incelemesini istiyorum. Hiçbir doktor bu raporu kabul etmez” diye konuştu. MAHKEME KARARINI VERDİ



Savunmaların ardın mahkeme heyeti sanık Süleyman Kara’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D.’ye ise suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçlarından 3 ile 6 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Kaynak: İHA

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