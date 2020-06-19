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Ecem Balcı’nın katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde öldürülerek ormanlık alana gömülen 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın katili olarak yargılanan Süleyman Kara (46) için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Sakarya Bölge İdare Mahkemesince onandı

5 Ocak 2018 tarihinde Ecem Balcı’nın (17) ortadan kaybolmasının ardından annesi Esra Ercömert de intihar etmişti. Polis ekipleri tarafından soruşturma derinleştirilirken, ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem’in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem’in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem’in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem’i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Kasım 2019 günü görülen duruşmada karar çıktı. Kararda, sanık Süleyman K. ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Kara’nın avukatının itirazı üzerine dosya, bir üst mahkemeye gönderildi. Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, verilen cezayı onadı.

“YARGITAY YOLU AÇILDI”

Konuyla ilgili Balcı ailesinin avukatı Aslıhan Şen, “İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını olduğu gibi onadı. Şu an Yargıtay yolu açıldı. Karşı taraf temyiz ederse ceza Yargıtay’ın kararından sonra kesinleşecek. Olumlu bir karar oldu” dedi.

İHA

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