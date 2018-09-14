Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam!

Ecem Çırpan, uzun boylu olmanın bir sorun teşkil etmediğini belirterek, "Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı ise kıyafet açısından olabilir, başka bir dezavantajı yok. 2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1.85 ve üzeri olması lazım. 1.65’lik bir adama aşık olmam herhalde" açıklamasında bulundu.

Miss Turkey 2015 birincisi, "İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim. Dişlerime takmışlardı, şimdi yaptırdım. Voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu" dedi.

Ecem Çırpan,"Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Genç model, "Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım" dedi.



