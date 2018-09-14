MAGAZİN

Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu.

Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam!

Ecem Çırpan, uzun boylu olmanın bir sorun teşkil etmediğini belirterek, "Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı ise kıyafet açısından olabilir, başka bir dezavantajı yok. 2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1.85 ve üzeri olması lazım. 1.65’lik bir adama aşık olmam herhalde" açıklamasında bulundu.

ecem 3

Miss Turkey 2015 birincisi, "İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim. Dişlerime takmışlardı, şimdi yaptırdım. Voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu" dedi.

ecem 4

Ecem Çırpan,"Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ecem

Genç model, "Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım" dedi.

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi mi? Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın evlilik teklifini kabul etmedi mi?
Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ecem çırpan miss turkey

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılmaz Morgül, ilginç videosuyla hayranlarına mesaj gönderdi!

Yılmaz Morgül, ilginç videosuyla hayranlarına mesaj gönderdi!

Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

Ahu Yağtu 7 yıl sonra yeniden podyumda

Ahu Yağtu 7 yıl sonra yeniden podyumda

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi!

Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi!

Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'

Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.