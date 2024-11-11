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Ecem Erkek 10 kilo verdi! Galada yaşadıklarını "Biraz bozuldum" diyerek anlattı: "Seda gibi değil güzelleşmeye çalışıyor" sözleri şoke etti

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 14:43
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Gelin Takımı filmiyle seyirciyle buluşan Ecem Erkek Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Ünlü oyuncu film galasında kendisiyle ilgili yapılan bir yorumu 'Bozuldum' diyerek anlattı.

Ecem Erkek 10 kilo verdi! Galada yaşadıklarını "Biraz bozuldum" diyerek anlattı: "Seda gibi değil güzelleşmeye çalışıyor" sözleri şoke etti

2018 yılında Güldür Güldür Show ekibine dahil olarak Naime karakteriyle hafızamıza kazınan sevilen oyuncu Ecem Erkek, hem sesiyle hem de başarılı oyunculuk performansıyla son dönemlerin yükselen isimlerinden bir tanesi.

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Program ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 kilo verip yeniden ekranlarda yer alan ünlü isim, son olarak Seda Bakan'la Gelin Takımı filminde karşımıza çıktı.

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"GÜZELLEŞMEYE ÇALIŞIYOR"

Yaşadığı değişimle de kendinden söz ettiren Erkek, Gelin Takımı galasında da göz kamaştırmıştı. Günler sonra Berfu Yenenler'in YouTube'ta yayınlanan "Talk Show Perileri" isimli programına konuk olan Erkek, galayla ilgili bir televizyon programında kendisi hakkında yapılan yorumları "Biraz bozuldum" diyerek anlattı.

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Erkek "Gelin Takımı devam ederken bir tane programda çıkmış. Ona bozuldum biraz. Beni konuşuyorsa sözünü dinleyeceğim biri konuşsun. Kafama takacağım insanlar değil. Oturmuşlar diyorlar ki, galamız yayınlanıyor ben de şıkır şıkır giyinmişim. Seda'yı konuşuyorlar 'Çok güzel kız' diyorlar. Yanında ben varım. 'Ecem Seda gibi değil, o da güzelleşmeye çalışıyor çabası var. Kendine dikkat etsin bu kadar güzelleşme çabasına girerse komik olmaz ona gülmeyiz.' diyorlar." dedi.

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"Zorbalık gerçekten. Önceden maddi imkanlar el vermediği için başka bir şekilde giyiniyordum. Şimdi böyle bir imkanım var gördüm arkadaşlarımı, zevk de değişiyor. Onu asla kabul etmek istemiyorlar. Komiksen ya şişko olmalısın ya çok çirkin olmalısın. Bir kere güzellik ve çirkinlik kişiye göre değişen bir şey. Biraz üzülüyorum açıkçası. Tek istediğim şey işimi yapmak. " ifadelerini kullandı.

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