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Ecem ve babaannesi okul çıkışı kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı  Kırcasalih beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/UZUNKÖPRÜ,(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde Ecem Akgün (11) ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.
Kaza, Kırcasalih beldesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı araç, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekleyen Kırcasalih Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ecem ve babaannesine müdahale ederken, polis ekipleriyse yolda güvenlik önlemi aldı.
Ecem Akgün, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken babaannesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, sürücü C.Y.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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