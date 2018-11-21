Ecem'in cinayet sanığına, eşi tanıklık yapmadı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin kızı Ecem Balcı'yı (17) öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kara'nın (45) mahkeme tarafından çağrılan eşi, tanıklık yapmadı.

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra'nın Kaltalkayası Mevkii'nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi.

Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği mesajlar bulundu. Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, delilleri karartmak suçlaması ile tutuksuz yargılanan İ.D.'nin oğlu M.E.D. de tanık olarak dinlendi. M.E.D., Ecem ile yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Ecem bana annesinin eski eşlerinden biri tarafından 14 yaşında hamile kaldığını, çocuk aldırdığını söylemişti. Ecem ne zaman kötü bir durumda olsa Süleyman'ı arardı. Ecem kaybolmadan önce bu taciz olayları ile ilgili şikayetçi olacaktı" dedi. Duruşmada, Süleyman Kara'nın tanık olarak mahkemeye çağırılan eşi E.K. ise tanık olmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Ecem'in kuzeni A.A.'nın tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 19 Ocak 2019'a erteledi.

DURUŞMA SONUNDA TARTIŞMA

Duruşma sonunda adliye önünde Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, avukatı Aslıhan Şen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas ile bir açıklama yaptı. Ancak açıklama sırasında sanık yakınları sözlü sataşmada bulundu. İki grup arasında çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, yaptığı açıklamada, "Biz provokasyonlarla değil, adaletin sağlanmasıyla ilgi mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar davalarda gördüğümüz şey, zaten türlü bahaneler uydurmaları oldu. Davayla alakası olmayan bazı ithamlarda bulunuyorlar. Bu şekilde de geçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız da gerçekleri ortaya çıkartmak. Bu yüzden ilk ifadesinde öldürdüğünü kabul edip daha sonrasında ise öldürmediğini söylüyor. Bu zamana kadar şüpheli ölümlerden cesaret alıyor. Bu ülkede yasalar var" dedi.