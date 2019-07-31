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Ece'nin hayali evlerine elektrik çekilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan (32), 2 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan (32), 2 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Borçları nedeniyle elektrikleri kesik olan evde, komşularından çekilen kablo ile açabildikleri televizyonun ışığında yaşayan aile, yetkililerden yardım istedi. Fatma Aslan’ın kızı 10 yaşındaki Ece Dilek, "Evimizde bir ışık olsun, bize yeter. Hiçbir şey istemiyorum" dedi. Bağlar ilçesinde 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan, 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle faturaları ödeyemeyen ailenin 8 ay önce elektriği kesildi. 5 ve 10 yaşlarındaki kızlarıyla yaşam mücadelesi veren Fatma Aslan, evin elektrik ihtiyacını komşularından uzatılan kablo ile kısmen karşılıyor. Ailenin elektrik borcunun yanı sıra yüklü miktarda su borcu bulunduğu belirtildi. '7 AY TELEVİZYON IŞIĞINDA DERS ÇALIŞTIM' Fatma Aslan'ın bu yıl ortaokula başlayacak olan 10 yaşındaki kızı Ece Dilek Aslan, okul döneminde 7 ay boyunca televizyon ışığında ders çalıştığını belirtti. Ece Dilek Aslan, "Hedefim büyük bir avukat olup haklının hakkını savunmak. Ben aslında büyük bir şey istemiyorum. Ben sadece okumak istiyorum. 7 ay boyunca televizyon ışığıyla ders çalıştım. Evimizde bir ışık olsun, bize yeter. Hiçbir şey istemiyorum. Ben annemin bize bakıp ağlamasını değil, gülmesini istiyorum" dedi. 'KOCAM BİZİ 3 YIL ÖNCE TERK ETTİ' 11 yıllık evli olduğunu ve eşinin kendilerini 3 yıl önce terk edip, başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Fatma Aslan, yardım için birçok yere başvurmasına rağmen destek alamadıklarını söyledi. Aslan, "8 aydır elektriğimiz yok. Her yere başvuru yaptık. Kimseden ses çıkmadı. Çocuklarımı okutmak istiyorum. Küçük kızım bir gün televizyon için çok kötü ağladı. Komşuma sesi gitmiş. Kapıyı çalıp neden ağladığını sordu. Televizyon için olduğunu öğrenince evinden fiş çekti. Sekiz aydır televizyon ışığıyla oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İşimizi yapıyoruz. Sekiz aydır hep karanlıktayız. Hiçbir yerden yardım almıyoruz. Sadece 2 ayda bir yeşil kartlı olduğumuz için çocukların parasını alıyoruz. Onun dışında herhangi bir yardım alamıyoruz. Sadece çocuklarıma bir yardım eli uzatsınlar. Elektrik ve su borcumuz 22 bin TL civarındaydı. 5 bin TL'sini ödeyebildik. 17 bin TL'ye yakın bir miktar kaldı. Çocuklarım artık evin içerisinde karanlıkta değil, ışıkta oynasın istiyorum. Ben onlara yansıtmak istemiyorum üzülmesinler diye, ama çok üzülüyorum. Bir yardım eli uzatılmasını istiyorum" diye konuştu.

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