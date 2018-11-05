Ecevit Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı 

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK siyasetinin Karaoğlan’ı Bülent Ecevit, ölümünün 12. yılında Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ecevit yaşamı boyunca, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden emperyalizme karşı savunmuştur” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin Kasım ayı olağan oturumu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından açıldı. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’i, ölümünün 12. yılında anarak konuşmasına başlayan Kılıç, "Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ecevit’in anısı önünde, saygıyla eğiliyorum. Ecevit, yaşamı boyunca, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden emperyalizme karşı savunmuştur' diye konuştu.

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde, kurbanlık alan olarak bilinen 44 dönümlük arazide bulunan Cumhuriyet Parkı’nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda muhteşem bir etkinlikle açtıklarını ifade eden Başkan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Burayı, Maltepe halkının istekleri doğrultusunda, kent parkına çevirdik. İsminin verilmesi noktasında da Maltepelilere danıştık. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu buranın isminin Cumhuriyet Parkı olmasını istedi. Bizde burayı Cumhuriyet Parkı olarak ilan ettik.”