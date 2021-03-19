Economist Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı yazdı: 'Doğru reçeteyi uyguluyor ancak geleceği Erdoğan'a bağlı'

Economist dergisi, 'Ankara'nın Cesur Bakacısı - Naci Ağbal Türkiye'de parasal disiplini yeniden tesis etmeye çalışıyor" başlıklı bir yazıda, 'son birkaç ayda TL'ye yeni bir hayat verdiğini, Merkez Bankası'nın itibarını yükselttiğini ve rezervleri yeniden doldurmaya başladığını' söylediği Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın politikalarını ve bu politikaların olası geleceğini ele alıyor.

Ağbal'ın 'tebriki hak ettiğini' belirten dergi TL'nin 2020'de 'korkunç bir yıl' geçirdiğini ve dolar karşısında neredeyse yüzde 20 değer kaybettiğini söylüyor. Dergi gelişmekte olan ülke para birimleri arasında sadece Arjantin pesosu ve Brezilya realinin daha kötü bir performans sergilediğini hatırlatıyor.

Dergi, Şubat sonunda Amerika'daki borçlanma maliyetinin artışının habercisi olan ve Türk varlıklarının satışını beraberinde getiren Amerikan hazine tahvili faizlerindeki artışa dek TL'nin Peso ve Real'den çok daha iyi performans gösdterdiğini belirtiyor:

"Ağbal doğru reçeteyle geldi. Geçen Kasım ayında göreve geldiğinde, bir döviz krizi ve tahminen 130 milyar doları, TL'nin ahmakça savunulmasına israf edilmiş döviz rezervleri devraldı. Şu ana dek faiz oranlarını toplam 675 puan artırdı, bankanın rezervlerini yeniden inşa etme taahhüdünde bulundu ve Türkiye ile ülke dışındaki mali piyasalarla iletişimi iyileştirdi."