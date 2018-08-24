Economist: Suriyeli mülteciler Türkiye, Batı Avrupa'dan daha kucaklayıcı buluyor

İngiltere'de yayınlanan haftalık Economist dergisinin son sayısında Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin bir makale yer alıyor.

Gaziantep menşeili makalede, dergiye mülakat veren birçok Suriyeli mülteci, yaşadıkları zorluklara rağmen Türkiye'deki durumlarının Avrupa ya da kendi ülkelerinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Gaziantep'te işletme açan ya da şirket kuran Suriyeli mülteciler, son zamanlarda yükselen göçmen karşıtı algıdan rahatsız olsalar da işlerini yapabilecek konumda olduklarını anlatıyor.

Dergiye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın, Halep'ten sadece iki saat mesafede bulunan Gaziantep'e gelen Suriyeliler ile beraber 2014 yılında şehrin nüfusunun 2030'da çıkması beklenen nüfusa ulaştığını aktarıyor.

'Raflar boş kalırdı'

Suriyeli mültecilerin çoğunun şehri savaştan önce tanıdığı aktarılıyor:

"Gaziantep'in eski şehir kısmı Halep'e benziyor. 2,5 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra aile ve topluluk hissiyatını özlediği için Türkiye'ye geri dönen 19 yaşındaki Khaldoon Ibabede, 'Türkiye'yi seviyorum çünkü Suriye'ye benziyor, aynı sokaklara sahip' diyor.