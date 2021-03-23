Economist, TL'deki değer kaybını yorumladı: 'Türkiye döviz kriziyle karşı karşıya'

İngiltere'de haftalık yayımlanan Economist dergisi, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybını yorumladı. Lira'nın yüzde 10'dan fazla değer kaybettiği dünü "Kara Pazartesi" olarak nitelendiren Türkiye'nin döviz kriziyle karşı karşıya olduğunu yazdı. İki yılda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) üç başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını hatırlatan Economist, TCMB'nin bu niteliğiyle "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday" olduğunu savundu. "Türk Lirası, Pazartesi günü Asya piyasalarında dolar karşısında yüzde 15'ten fazla değer kaybetti. Analistler yeni bir döviz krizi için alarm zillerini çaldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yüzde 9'dan fazla düştü" ifadeleriyle ekonomik durumu aktaran Economist'teki değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: 'Yatırımcılara verilen umutlar suya düştü' "Ağbal'ın görevden alınması benzerleri arasında en dramatik örnek oldu. Uzun bir gecikmenin ardından 18 Mart'ta yapılan faiz artırımı, Merkez Bankası'nın Erdoğan hükümetinin bir uzantısı olmaktan daha fazlası olduğuna yönelik yatırımcılarda umut yaratmıştı.

"Ancak umutlar suya düştü. Ağbal'ın politikasının geriye çevrilmesi an meselesi. Dört yılda dolar karşısında yarı yarıya değer kaybeden ve son süreçte bir nebze soluk alan Türk Lirası yeniden uçurumun kenarında. "Ağbal'ın enflasyonu dizginlemek için sıkı tedbirler uygulama gayreti umutları yeşertmişti. Erdoğan tek bir imzasıyla bu umutları ve para biriminin değerini yeniden zora soktu." Derginin görüşlerine başvurduğu Bluebay portföy yönetimi şirketinin stratejisti Timothy Ash, "Bu neredeyse Brexit kadar kötü bir karar. Ülke tarihinde benim hatırlayabildiğim en kötü kamu politikası kararı" yorumunu yapıyor. https://www.youtube.com/watch?v=4FycbislVeY Economist'te yer alan yazıda, TCMB'nin yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun faizle ilgili görüşlerine de yer veriliyor: "Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu hafta başında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay yüzde 15,6 düzeyiyle alarm veren enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu. Ancak bu açıklama yatırımcıları etkilemekten uzak görünüyor. Çünkü Kavcıoğlu da şimdiye kadar Erdoğan'ın uzun zamandır savunduğu ancak önde gelen ekonomistlerin alay ettiği 'enflasyonla mücadele için faizi düşürme' görüşünü benimsiyordu.