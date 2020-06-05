Economist: Türkiye, koronavirüsle birçok ülkeden daha iyi mücadele etti

"Mayıs ortasından beri günlük vaka sayısı bin civarında sabitlendi. Bir önceki ayda vaka sayısı 5000'in üzerindeydi. Bir günde kayıtlara geçen ölü sayısı en fazla 127 oldu. Türkiye, Fransa'nınki kadar test yaptı. Ölü sayısı İngiltere'dekinin onda biri.

"Bu strateji işe yaramış görünüyor. Risk grubundakiler salgından büyük ölçüde kurtulurken, hastalığa yakalanan çalışma yaşındaki yetişkinlerin ise çoğu iyileşti. Ciddi oranda vakanın bildirilmemiş olma olasılığına rağmen, yüksek vaka sayısına karşın ölü sayısı düşük kaldı.

"Bunda demografik yapının da önemi var. OECD ülkeleri arasında sadece Meksika ve Kolombiya'da 65 yaş üstü nüfusun oranı Türkiye'dekinden daha düşük. Az sayıda yaşlı Türk bakımevinde yaşıyor. Avrupa ve Amerika'da yaşlıların kaldığı bakımevleri salgın yuvaları haline gelmişti.

"Salgında fabrikalarını açık tutan ülkelerin sağlık sistemlerinin, bunun sonucuyla baş edebileceğinden emin olması gerekir. Türkiye bu riski aldı. Son 20 yılda Erdoğan ve hükümetleri sağlığa on milyarlarca dolar harcadı. Son yıllarda uluslararası havalimanları büyüklüğünde hastanelerden oluşan bir ağ kuruldu."

"Bu hastanelerden sonuncusu 21 Mayıs'ta açıldı. Yaklaşık 2700 yataklı bu hastanenin kapasitesinin altıda biri yoğun bakım ünitelerinden oluşuyor. İhalelerden bazıları iktidara yakın şirketlere verildi ve hastaneler kendini nakit krizi içinde bulabilir.

"Ama fazla kapasite işe yaradı ve Covid 19 vakalarının sayısı, sağlık sisteminin baş edemeyeceği bir noktaya hiç yaklaşmadı. Tıbbi malzeme sıkıntısı hiç yaşanmadı. Burada övgüyü sadece Erdoğan ve etkileyici Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değil özellikle İstanbul ve Ankara'da yardım toplayan ve maske dağıtımını organize eden muhalif belediye başkanları da hak ediyor.