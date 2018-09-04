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Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te yapılan tedaviyle hayata tutundu - Prof. Dr. Ercan Sivaslı: - "Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı. Bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi" - "Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı. Ben ve ekibim onu sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te 3 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gizem ve Çetin Sayar çiftinin 700 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Ecrin'in tedavisi için Iğdır ve yakın illerdeki yeni doğan servislerinde yer bulunamadığı için ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Ecrin bebek, ailesinin son olarak başvurduğu özel hastanede, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı tarafından 3 ay boyunca tedavi edilerek, 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sivaslı, bebeğin erken doğumla kendilerine geldiğini anımsatarak, normal şartlarda böyle küçük bebeklerin 1 saatten daha uzun sürecek nakillerine sıcak bakmadıklarını belirtti.

Bu tür uzun süren nakillerde bebeklerin sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Sivaslı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yönlendirmesiyle bize gelen 700 gram ağırlığında olan Ecrin bebek yoğun bakım ünitemize yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı. Bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Biz, hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı. Ben ve ekibim onu sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ecrin bebeğin ailesinin Gaziantep'e gelemediğini dile getiren Sivaslı, onlara her gün bebeklerinin durumu ile ilgili bilgi verip, fotoğraf yolladıklarını sözlerine ekledi.

Anne Gizem Sayar, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, doğumdan sonra ameliyat olduğu için Gaziantep'e gelemediğini belirtti.

Bebeğinden uzakta olmanın kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Sayar, "Benim için çok zordu. Ancak, hastanenin yoğun bakım ekibi, bana her gün bebeğimle ilgili bilgi verip, onun fotoğrafını yollayarak bebeğimin yanındaymışım gibi hissettirdi. Şimdi bebeğimi kucağıma aldım, çok mutluyum. Bebeğimi sağlığına kavuşturan ve beni her an onun yanındaymışım gibi hissettiren doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Prematüre bebek tedavi

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