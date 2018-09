Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

"Sağlık Bakanlığının yönlendirmesiyle bize gelen 700 gram ağırlığında olan Ecrin bebek yoğun bakım ünitemize yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı. Bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Biz, hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı. Ben ve ekibim onu sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ecrin bebeğin ailesinin Gaziantep'e gelemediğini dile getiren Sivaslı, onlara her gün bebeklerinin durumu ile ilgili bilgi verip, fotoğraf yolladıklarını sözlerine ekledi.

Anne Gizem Sayar, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, doğumdan sonra ameliyat olduğu için Gaziantep'e gelemediğini belirtti.

Bebeğinden uzakta olmanın kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Sayar, "Benim için çok zordu. Ancak, hastanenin yoğun bakım ekibi, bana her gün bebeğimle ilgili bilgi verip, onun fotoğrafını yollayarak bebeğimin yanındaymışım gibi hissettirdi. Şimdi bebeğimi kucağıma aldım, çok mutluyum. Bebeğimi sağlığına kavuşturan ve beni her an onun yanındaymışım gibi hissettiren doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.