Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

GAZİANTEP (AA) - Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te 3 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gizem ve Çetin Sayar çiftinin 700 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Ecrin'in tedavisi için Iğdır ve yakın illerdeki yeni doğan servislerinde yer bulunamadığı için ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Ecrin bebek, ailesinin son olarak başvurduğu özel hastanede, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı tarafından 3 ay boyunca tedavi edilerek, 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sivaslı, bebeğin erken doğumla kendilerine geldiğini anımsatarak, normal şartlarda böyle küçük bebeklerin 1 saatten daha uzun sürecek nakillerine sıcak bakmadıklarını belirtti.

Bu tür uzun süren nakillerde bebeklerin sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Sivaslı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yönlendirmesiyle bize gelen 700 gram ağırlığında olan Ecrin bebek yoğun bakım ünitemize yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı. Bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Biz, hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı. Ben ve ekibim onu sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."