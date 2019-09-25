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ECRİN BEBEK İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER AMELİYAT OLACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA Gaziantep'te prematüre olarak dünyaya geldikten sonra bağırsak sorunu yaşayan ve ameliyatı için 20 bin lira gerekli olduğu belirtilen Ecrin bebek için sevindirici haber geldi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA

Gaziantep'te prematüre olarak dünyaya geldikten sonra bağırsak sorunu yaşayan ve ameliyatı için 20 bin lira gerekli olduğu belirtilen Ecrin bebek için sevindirici haber geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Profesörü Dr. Ali İhsan Dokucu, 6 aylık Ecrin bebeği tüm masraflarını karşılayarak ameliyat edeceğini duyurdu.

Gaziantep'te Güllü ve Hacı İlksöz çiftinin 6 ay önce ikiz bebekleri oldu. Prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden Ecrin bebek doğumdan hemen sonra solunum ve bağırsak sorunu yaşadı. Maddi durumu yerinde olmayan aile tedavi ettiremeden hasteneden ayrılmak zorunda kaldı. Mahkeme kararı ile sağlık tedbiri konularak ameliyat olan Ecrin bebek, 1 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Ameliyatı için 20 bin lira veya tekrar mahkeme kararı istenen Ecrin bebeğe, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu yardım edeceğini duyurdu.

Ailenin yaşadığı sıkıntıdan dolayı üzüldüğünü ve kendi alanıyla ilgili olduğu için yardım etmek istediğini dile getiren Prof. Dr. Dokucu, “İnsanların çaresizlikle bir ilde çocuğundaki bir sorunu çözememenin getirdiği ıstırapla gazeteler aracılığıyla bir çağrıda bulunması ilgimi çekti. Baktığımda direkt bizim bölümümüzle alakalı bir şey neden olmasın diye sizlerle irtibata geçtim. Aileyle görüştüm. Bizim altından kalkabileceğimiz ve bizimle alakalı bir konu olduğunu anladık. Aileye bir yol açmaya çalıştık. Maddi durumunun ne olduğunu bilmediğim muhtemelen zor durumda olan bir aileye bir şekilde devlet adına elimizdeki var olan imkanları kullanmak istedik" diye konuştu.

“SAĞLIKLI BİR HAYAT YAŞAMASI İÇİN İNİSİYATIF ALDIK"

Anne ile konuşan Dokucu, gerekli tetkiklerin yapılması ve ameliyat edilmesi için ailenin İstanbul'a geleceğini belirtti. Dokucu, “Anneyle konuştum. Kendisi tıbbi bilgileri aktardı, hem küçük videolar attı. Hastanın durumu hakkında da bilgiler aldım. Hastamız prematüre ikiz eşi olarak doğuyor. Kardeşi uzun süre yoğun bakımda kalıyor büyük bir sorun yaşamıyor ancak, hasta olan Leyla Ecrin bebeğimiz hem yoğun bakımda kalıyor hem de sağlık sorunları yaşıyor. Gaziantep'te özel bir hastanede yatıyor. Burada masrafları da oluyor. Ecrin bebek kakasını karnından yapıyor. Özel mamalarla beslenmek durumunda olan bebek söz konusu. Bu bebeği daha sağlıklı bir hayat yaşayabileceği hale getirmek için inisiyatif aldık" dedi.

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