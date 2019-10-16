Ecrin bebek sağlığına kavuştu, gülücükler saçıyor

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ-Buğra BENLİOĞLU /İSTANBUL, (DHA) GAZİANTEP'te prematüre olarak dünyaya geldikten sonra bağırsak sorunu yaşayan ve ameliyatı için 20 bin lira gerekli olan Ecrin bebek ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için ameliyat olamıyordu. Ecrin bebek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Prematüre olarak ikiz eşi olarak doğan Ecrin bebek, artık yoluna sağlıklı şekilde devam edecek.

7 aylık Ecrin bebek, Gaziantep'teki doğumundan hemen sonra solunum ve bağırsak sorunu yaşamış, maddi durumu iyi olmayan aile tedavi ettiremeden hastaneden ayrılmak zorunda kalmıştı. Mahkeme kararı ile sağlık tedbiri konularak ameliyat olan Ecrin bebek, 1 ay sonra tekrar rahatsızlanmış, ameliyatı için 20 bin lira veya tekrar mahkeme kararı istenince Ecrin bebek için tedavi yolu tıkanmıştı. Yayınlanan haberlerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu aileyi İstanbul'a çağırarak, hastane olarak tüm masrafları SGK'dan karşılayarak tedavi edebileceklerini söyledi.