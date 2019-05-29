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Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde önceki gün kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede bugün kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla yeniden arama çalışması yapıldı.

Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama

Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde önceki gün kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede bugün kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla yeniden arama çalışması yapıldı. Olay yerinde bulunan ve ilk incelemelerde hayvan dişleri tespit edilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi ise sürüyor.
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçlerince mahalledeki evler tek tek kontrol edildi. Çalışmalarda canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler su yüzeyini taradı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, geçen hafta arama çalışmalarını durdurdu.
KRİMİNAL İNCELEME YAPILIYOR
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada önceki gün ormanlık arazideki dere yatağında bir çocuk ayakkabısı buldu. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan aramada ayakkabının bulunduğu noktanın etrafında elbise parçalarına rastlandı. Dağınık elbise parçaları takip edilerek bölgenin aşağısında 100 metrelik alanda dere yatağında kafatası, kaburga ve kaval kemiği parçaları bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bulunan kemik parçaları toplandı. Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.
BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR
Vezirköprü Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda yürütülen aramalar sürüyor. Ecrin’in kaybolduğu eve 6 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmalarının yapıldığı alan genişletilirken aramalara jandarma komando timi de katıldı.
FOTOĞRAFLI

Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile aramaEcrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile aramaEcrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile aramaEcrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama

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