Ecrin Kurnaz: 1,5 yaşındaki bebeğin kaybolması sonrası neler yaşandı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve güvenlik güçleri karadan arama çalışmalarını yürütürken, helikopter ve drone ile bölge günlerce tarandı. Mahallelerdeki evler de kontrol edildi.

Sosyal medyada ise Ecrin'in akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü öne sürenler tepkili mesajlar paylaştı.

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, arazide bulunan kıyafet ve ayakkabının bebeğe ait olduğunun aile tarafından teşhis ettiğini açıkladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının ormanlık bir alanda bulunması üzerine geçtiğimiz hafta durdurulan arama çalışmaları yeniden başladı.

DHA'nın aktardığına göre Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme" suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturmayı genişletti ve aile içi ilişkileri incelemeye başladı.

Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, "100 metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Şu anda Ecrin'e ait olup olmadığını da bilmiyoruz" dedi.

Arama çalışmalarının yeniden başlatılması sonrası, bölgede bu defa kafatası ve kemik parçaları bulundu ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Pazartesi günü ormanlık arazideki dere yatağında bir ayakkabı ile kıyafet bularak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ailesi, kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti.

Öte yandan cinsel istismar iddiaları da doğrulanmadı. Salı günü yaptığı açıklamada Savcı Çakmak, "Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok" dedi.

Bebeğin Deniz Kurnaz'ın erkek kardeşi olan amca Özkan Kurnaz'a bırakıldığı bilgisine ulaşan savcılık, şüphelinin telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Kurnaz'ın ailesinden bazı üyelerin çağrılması sonrası, çocuğa bir akrabasının cinsel istismarda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Savcı, kaybolan çocuğun ormanlık alanda bir hayvanın saldırısına uğramış olabileceğine, cesedi buraya taşıyanın insan da hayvan da olabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan sosyal medyada "#ecrinbebek" etiketiyle yapılan paylaşımlarda Türkiye'nin çocukları koruyamadığına ilişkin eleştiriler de var, bebeği istismar ettiği öne sürülen amcanın fotoğrafını, öfkeli mesajlar ile paylaşan da.

Bazı siyasetçiler ise, hükümeti çocukları korumak için gerekli yasal değişikliklerin Meclis'ten geçmesini engellemekle suçlarken, bazıları ise idam ve hadım gibi cezaların getirilmesini savunan paylaşımlarda bulundu.

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1133333738371407872

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1133295681219846145

https://twitter.com/neslicantayy/status/1133333293288566784

https://twitter.com/SunaVarol\_/status/1133330632103407616

Geçtiğimiz yıl Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla ile Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün ölü bulunması sonrası, kamuoyuna sıkça yansıyan çocuklara yönelik kaybolma, istismar ve cinayet vakaları daha fazla tartışılır olmuştu.