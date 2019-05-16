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Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı çalışmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken, kaybolan Ecrin Kurnaz'ı (1,5) arama çalışmalarında kadavra köpeği 'Abrek'in, yaklaşık 70 metre uzaklıktaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken, kaybolan Ecrin Kurnaz'ı (1,5) arama çalışmalarında kadavra köpeği 'Abrek'in, yaklaşık 70 metre uzaklıktaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yapılan aramalarda 16 kilometrekarelik alanı didik didik tarayan ekipler, Ecrin'e ait iz bulamadı. Bölgede sürdürülen aramalar sırasında dün akşam saatlerinde AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısındaki ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine kayıp Ecrin soruşturmasını yürüten savcılığın kararıyla alanda kazı yapılması kararlaştırıldı. Gece yarısı bölgeye gelen jandarma ekipleri, kadavra köpeğinin tepki verdiği alanda önce kazma küreklerle ardından iş makinesiyle kazıya başladı. TOPRAKTAN NUMUNELER ALINDI Cumhuriyet savcısının da gelerek, izlediği kazı çalışmalarında 'Abrek', aynı bölgede tekrar tepki verdi. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere, toprak numuneleri alındı. Gece ara verilen kazı çalışmalarına, bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi. Kazı yapılan alanda elektrik direği bulunması üzerine YEDAŞ ekipleri bölgeye geldi. Bir görevli, elektrik direğindeki telleri ayırdı ardından 'Abrek', tekrar bölgeye getirildi. Alanda arama yapan 'Abrek', yine tepki verdi. Bunun üzerine iş makinesiyle kazı çalışmaları yoğunlaştırıldı. 'KÖPEK KOKU SEZMİŞ' Bölgede jandarma tarafından güvenlik önlemleri alınırken, ekipler de Ecrin'i arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izledi. Kazı çalışmalarıyla ilgili konuşan Kurnaz, "Kazının neyle ilgili olduğu belli değil. Tarama köpeğimiz orada bir koku sezmiş, bakılacak. Eskiye dönük. '25- 30 sene eski bir çocuk gömülmüş olabilir' diyorlar. Bakılacak, bakacağız ne çıkacak. Dün akşamdan bu yana çalışma yapılıyor daha henüz hiçbir şey çıkmadı. Benim de 3 çocuğum vefat etmişti. 3'ünün de mezarları, mezarlıkta gösterebilirim" dedi.

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