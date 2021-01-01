ECU, Chip Tuning ve Remapping nedir? Arabaya zararı var mı? Yazılım arabanın garantisini bozar mı?

Otomobil hayranları arasında oldukça popüler olan bu konu, son dönemde çokça ön plana çıktı. Daha düşük motor gücüne sahi olan otomobillerden daha yüksek güç verisi alabilmek için, bu tarz yazılım operasyonlarına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. ECU, Chip Tuning ve Remapping aslında benzer konular. Bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlayacağız. ECU, Chip Tuning ve Remapping nedir? Arabaya yazılım nasıl atılır? Yazılımın zararı var mıdır? ECU NEDİR? NE İŞE YARAR? ECU, Electronic Control Unit (Elektronik Kontrol Ünitesi) veya Engine Control Unit (Motor Kontrol Ünitesi) ifadelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Bu kısaltma ifadeler farklı otomobillerde değişim gösterebilir. Örneğin; ECM yani Engine Control Module (Motor Kontrol Modülü) kısaltmasını da ECU ile aynı görevdedir. Her ne kadar isimleri farklı olsa da aynı görev için üretilmişlerdir.

Üretilen motorlar mekanik olarak çalışmalarına devam etseler de elektronik işlemciler tarafından yönetilir. Aslında ilk hikaye 1980’li yıllarda başladı. Bu zaman diliminden karbüratörlü motorlardan enjeksiyon sistemlere geçildiğinde, bu kontrol üniteleri artış gösterdi. Bu sayede yanma daha verimli ve kontrollü oluyordu. Bu yıllarda ise tüm işler mikro işlemcilere düşüyor. Bunların yaygınlaşması sağlanıyor. Tüm fonksiyon ve işlemler de bu üniteler üzerinden kontrol ediliyor. Aslında ECU kısaltması için Electronic Control Unit (Elektronik Kontrol Ünitesi) ifadesi daha çok bu kelimeye birebir uyuyor. Burada karmaşayı yaratan şey, E harfinin her iki kelimede de ortak olması. Bu durum biraz kafaları karıştırıyor. Sorunu ortadan kaldırmak için mühendisler ECU ifadesini daha çok kullanmışlardır.

Bir örnek üzerinde gitmek gerekirse; Cruise Control ECU olarak bilinen şey: Hız sabitleme elektronik kontrol ünitesidir.

4WD ECU ise: 4 tekerlekten çekiş sistemini kontrol eden ünitedir.

Door ECU: Kapıların elektronik sistemini kontrol eden bir ünitedir.

Powertrain ECU ise: Motor ve şanzıman elektronik kontrol ünitesi olarak bilinir

Brake ECU ise: Fren elektronik kontrol ünitesini temsil eder ECU kısaltmasının açılımının farklı örneklerini aşağıda sizler için paylaşıyoruz. Kendi başına ECU kısaltması Engine Control Unit (Motor Kontrol Ünitesi – Motor Beyni – Chip) olarak bilinir. Eğer ki başına bir kısaltma eklenirse o zaman Electronic Control Unit (Elektronik Kontrol Ünitesi) olarak algılanır. ARABADAKİ ECU NE İŞE YARAR? ECU’nun ayrımını yukarıdaki yazılarımızda detaylı bir şekilde anlattık. Sıra geldi aslında ECU’nun aracımızda ne işe yaradığı konusuna. Son dönemde motorlarının tüm fonksiyonları elektronik parçalar kontrol eder. Bu doğrultuda ECU yada daha iyi bilinen adıyla “Motor Beyni” ile kontrol sağlanır. Teori de aslında bu küçük bir bilgisayardır. Amacı ise motor beyni içerisinde motorun nasıl çalışacağını anlatan bir yazılımdır. Bilgisayardaki bu yazılım sensörler yardımıyla motor içinde olan tüm işleyişi bu beyine iletir. Beyin bu sayede düzenli olarak bu işleyişi kontrol eder. Müdahale etmesi gerektiği yerde sisteme dahil olur. Kontrol ettiği noktalar arasında Hava/yakıt oranı, rölanti devri, ateşleme ve daha bir çok detay yer alır. Eğer ki aracınızda turbo var ise burada elde eilen basıncı kontrolünü de ECU sağlar. ECU bir bilgisayar ve içerisinde yazılıma sahip olduğu için bir nevi açık kaynak kodlu yapıdır. Bu sistem motor beyni üreticiler tarafından istenildiği şekilde programlanabilir. Bu konuda üreticiler oldukça katı olan emisyon kurallarına riayet etmek durumundadırlar. Burada amaç yüksek performans üretirken emisyon baremlerini de geçmemektir.

CHIP TUNING VE REMAPPING NEDİR? ZARARI VAR MI? Yakıt ile çalışan motorlar fabrikadan çıktıklarında tam kapasite olarak gelmezler. Üreticiler yıllari çerisinde bu üniteler üzerinde fazlasıyla çalışırlar. Her sene yeni bir motor gibi daha güçlü versiyonlar ortaya çıkabilir. Burada üretici ham motorun sınırlarını belli AR-GE çalışmalarıyla açar. Burada emisyon kurallarına dikkat etmeli ama daha da dikkat etmesi gereken bir çok kural vardır. Hava yakıt oranı, emisyon seviyesi vb. İşte bu oramlar ile oynayarak otomobilin gücünü arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Buradaki dikkat edilecek bir diğer konu ise, uzun ömürlülük. Aracın motorunun performansını artırabilirsiniz ancak, bunun devamında motorun ömründen de az da olsa feragat etmeniz gerekebilir. Turbo beslemeye sahip araçlarda güç potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak belli sınırlar çerçevesinde yapılması gerekir. Bir örnek üzerinden gidebilirsek, Peugeot 607 3.0 V6 makine standart halde 210 HP güç üretebiliyor. Bu gücü istenirse 1.4 litrelik neredeyse yarım hacme sahip olan turbo destekli bir motor da üretebilir. Hatta bir başka örnek verilmesi gerekirse Volkswagen Passat modelinin 2.0 litre dizel motorunun farklı güç seçenekleri de bulunmaktadır. Burada kullanılan yazılım ile otomobil aynı hacimden farklı güçler elde edebilir. Ancak ömrü kısalacak olan motor için bazı değişimler yapmak gerekir. Örneğin motor aktarım organları veya içindeki parçalar güçlendirilirse, ömür konusunda sisteme katkı sağlanmış olur.

CHIP TUNING VE REMAPPING ARACIN GARANTİSİNİ BOZAR MI ? Otomobil üreticileri araçlarına başkaları tarafından kurcalanmasını istemezler. Bu sebepten dolayı garanti sistemini burada devreye sokarlar. Eğer ki üretici dışında sisteme müdahale edilirse aracınız garanti kapsamı dışında kalır. Chip tuning belirli kuralar çerçevesinde yapılması gereken bir konudur. Eğer ki düzgün yapılmaz ise otomobilin motoruna büyük zararlar verir. İşte üreticiler bunun kontrolünü sağlamak için garanti sistemin ortaya çıkarmışlardır. Yine de bazı kullanıcılar bu sistemin bozulmasını da göze alarak araçlarına yazılım yaparlar. Özel ve profesyonel firmalar, araçlara özel yazılımlar üretebilirler. Burada üretim için bazı değişik metodlar kullanılabilir. Bunlar uzun süren AR-GE çalışmaları sonunda olur. Ancak doğru yazılım içe aracın içerisindeki potansiyel enerjiyi dışa vurur. Temel olarak Chip Tuning ve ECU Remapping olarak 2 farklı tip güçlendirmeyi sunar CHIP TUNING Profesyonel üreticiler tarafından geliştirilen yazılımlar yüklü bir kutu içinde gelir. Motorda bulunan sensörler ile actuator arasına montajı yapılır. Bu sayede otomobilin gizli olan performansı dışarıya çıkmış olur.