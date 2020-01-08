İSTANBUL (AA) - Mesleki eğitim kurumları ve iş dünyası arasında etkileşimli iletişimi sağlamak amacıyla ECVET Beceri Platformu çalışmalarına başladı.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ahu Şimşek, ECVET Beceri Platformu açılış toplantısında, projenin mesleki eğitim kurumlarını hedef aldığını belirtti.

Mesleki eğitimlerle iş dünyası arasındaki becerilerin uyuşma sorunundan yola çıktıklarını anlatan Şimşek, "Meslek liselerinde iş dünyasının beklentilerini karşılayacak istihdam yetişmiyor. Biz mesleki eğitim kurumlarındaki gençlere kişisel beceriler ve kavramsal becerilerin de müfredata eklenmesini amaçlıyoruz. Bu sorunu gidermek için ilk olarak CNC makine operatörlüğünü seçtik. CNC makine operatörlüğü otomotiv, plastik sanayi, metal gibi birçok sektöre hitap ediyor." diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nin koordinatör olduğu projede İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin olduğunu ifade eden Şimşek, Almanya, İspanya, Avustralya ve Norveç'ten paydaşlar olduğunu anlattı.

Şimşek, 300 bin avro bütçeli projenin 28 ay süreceğini belirtti.

