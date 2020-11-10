Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı

Karabük’te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi’nde 4 gün önce bir ecza deposunda meydana gelen hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. İçeride 1 saat kalan iki hırsızın 48 adet ilacı çalmasının ardından polis ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde iki şüphelinin H.M ile E.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



