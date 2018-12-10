Ecza dolabından uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda ecza dolabındaki ilaçların içine saklanmış satışa hazır 75 adet fişek esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde B.P.’nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Polis eve düzenlediği operasyonda ecza dolabında bulunan ilaç kutularının içine saklanmış satışa hazır 75 adet fişek esrar ele geçirdi. Olayla ilgili B.P., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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