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Eczacı, otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, eczacı Mahmut K.'nin (42), yol kenarında park halindeki otomobilin içinde, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.  Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Eczacı, otomobilde ölü bulundu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, eczacı Mahmut K.'nin (42), yol kenarında park halindeki otomobilin içinde, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz olan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede cansız bedenin, ilçede eczacılık yapan Mahmut K.'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler, araç içinde yaptığı araştırmada, tabanca ve boş kovan buldu. Mahmut K.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Mahmut K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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