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Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları eteklerinde bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan AR-GE ekibi, bölgede yetişen şifalı bitkilerin iyileştirici gücünün yüksek olduğunu ifade etti.Kazdağları Sağlıklı Yaşam ve Bilim Köyü’nde bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları eteklerinde bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan AR-GE ekibi, bölgede yetişen şifalı bitkilerin iyileştirici gücünün yüksek olduğunu ifade etti.
Kazdağları Sağlıklı Yaşam ve Bilim Köyü’nde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bölgenin değerlerini inceleyen Faruk Durukan liderliğindeki ekip, son olarak Kazdağları’nda yetiştirilen bitkilerin iyileştirici gücünün çok daha yüksek olduğunu söyledi. Türkiye’nin birçok bölgesinde yetiştirilen şifalı bitkileri Kazdağları’nda da yetiştiren Durukan, bölgedeki iklim, hava, su ve toprak şartlarının bitkiler üzerindeki farklılıklarını inceliyor. Yapılan çalışmalarda Kazdağları’nda yetiştirilen bitkilerden elde edilen etkin maddelerin diğer bölgelerdeki yetiştirilen aynı bitkilerden fazla olduğunun gözlendiği ifade edildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren AR-GE firması yetkilisi Eczacı Filiz Özler, “Kazdağları’nda adaçayı çalışmalarımız oldu. Başka bölgelerde, ovada ekilen adaçayları ile Kazdağları’nda, Sağlıklı Yaşam ve Bilim Köyü’nde yaptığımız çalışmalarda, aradaki etken madde farklılıklarına baktık ve gördük ki buradaki etken maddeler çok daha yüksek. Buradan da şunu anlıyoruz; bölgesel olarak farklılıklar var. Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok daha yüksek” dedi.

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”

Eczacı Özler: “Kazdağları’ndaki bitkilerin iyileştirici gücü çok yüksek”
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