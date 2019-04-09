Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Yatılı Bölge Ortaokullarının (YBO) fiziksel koşullarını iyileştirmek hedefiyle yürütülen "Eczacıbaşı Hijyen Projesi" kapsamında, Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulunda tören düzenlendi.

Proje kapsamında, Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulunda, okulun ve pansiyonun tuvalet ve banyoları sıfırdan hijyen ortamına göre yapıldı. Ayrıca içerisinde keman, piyano, melodika ve birçok vurmalı müzik aletinin olduğu müzik sınıfı oluşturuldu. Hijyen eğitiminin de verildiği etkinlikte öğrencilere temizlik seti hediye edildi.

Programa katılan Kars Valisi Türker Öksüz, okulların fiziki imkanlarını değiştirip donanımlı ve teknolojik imkanları artıracak projeler uyguladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza elbette çağdaş dünyanın imkanlarının yanı sıra hak ettikleri duygusal, fiziksel mekanları sunmak, onlara eğitim vermek kadar öncelikli sorumluluğumuzdur. Sağlıklı, temiz, modern eğitim ortamlarında yaşamaları ve eğitim görmeleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en doğal hakkıdır." diye konuştu.