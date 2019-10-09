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Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Mesulam layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: - "Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi, refah düzeyinin yükselmesi ve yaşam kalitesinin artması için kamu yönetimi, endüstri, üniversiteler, hastalar ve diğer bireylerin oluşturduğu bütün arasındaki yapıcı iletişim ve iş birliği büyük önem taşıyor" - "Ülkemizin geleceğini hiç kuşkusuz eğitim düzeyimiz ve bilimle yarattığımız değer belirleyecek. Ne mutlu ki bu yolda çalışan bilim insanlarımız var"

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959'da tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 60. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ödüllendirme ve destek geleneğinin 60. yılında, "Tıp Bilim", "Tıp Teşvik", "Bilimsel Araştırma Destek" ve "Tıp Öğrencileri Proje" dalında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığında oluşturulan Bilimsel Değerlendirme Kurulu'nda Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Şermin Genç, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu yer aldı.

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda, evrensel bilime üst düzeydeki katkıları ve Türkiye'deki pek çok akademisyen ve bilimsel etkinliğe verdiği yakın destek dolayısıyla Tıp Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Marsel Mesulam layık görüldü.

Tıp Bilim Ödülü, çalışmalarını periferik nöropatilerdeki akson dejenerasyonu ile periferik sinir sistemindeki Schwann hücreleri ve sinir yenilenmesi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Ahmet Höke'ye verildi. Tıp Teşvik Ödülü'nü Doç. Dr. Uğur Canpolat, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nü Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nü ise Sena Alptekin kazandı.

- "Ülkemizin geleceğini bilimle yarattığımız değer belirleyecek"

Ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin çağdaş geleceğine duydukları umut ve güvenle yola devam ettiklerini söyledi.

Sanayi alanındaki girişimlerinin, sosyal alandaki yatırımlarıyla yükseldiğini belirten Eczacıbaşı, "Başarısını, yarattığı toplumsal değerle ölçen kurucumuz Nejat Eczacıbaşı'nın inanç ve heyecanı, bugün hepimizin ruhuna canlılık vermeye devam ediyor." dedi.

Eczacıbaşı, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi, refah düzeyinin yükselmesi ve yaşam kalitesinin artması için kamu yönetimi, endüstri, üniversiteler, hastalar ve diğer bireylerin oluşturduğu bütün arasındaki yapıcı iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nejat Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu Cumhuriyetimizin kurucu kuşağı bugün aramızda olsalar, ortak sorunlarımıza, ortak çareler aramaya devam etmemizden muhtemelen büyük mutluluk duyarlardı. Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin de en temel özelliği, çağın gereklerini yerine getiren bir bilim ve eğitim sistemine özel bir önem vermesiydi. Çağdaşlık konusundaki bu duyarlılığı sürdürmenin bugün de ortak sorumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü, ülkemizin geleceğini hiç kuşkusuz eğitim düzeyimiz ve bilimle yarattığımız değer belirleyecek. Ne mutlu ki bu yolda çalışan sizler gibi bilim insanlarımız var."

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da birkaç yüz yıl öncesinin aksine bugün bilimin gerekliliği ve başarısı konusunda artık tereddütün olmadığını belirterek, "Ancak, dünyada gittikçe yaygınlaşan bilim karşıtlığı ve maalesef bunun bilim kisvesi altında yapılıyor olması bizleri kaygılandırıyor." ifadesini kullandı.

Dalkara, verilen ödüllerin sadece bilim insanlarının başarılarını onurlandırmakla kalmadığını aynı zamanda onlara, düşüncelerini bilimsel bilgiye dönüştüren uzun ve zorlu süreçteki sabır ve emekleri için de teşekkür etmelerine vesile olduğunu vurguladı.

- Tıp Onur Ödülü'nü alan üçüncü bilim insanı

Tıp Onur Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Mesulam, davranış nörolojisi ve demans (bunama) biyolojisi alanlarında yaptığı buluşlarıyla tüm dünyada tanınan bilim insanları arasında yer alıyor.

İlk kez Prof. Dr. Mesulam tarafından tanımlanan demans hastalığının bağımsız bir formu olan "primer progresif afazi sendromu" tıp bilim tarihinde "Mesulam hastalığı" olarak anılıyor.

Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Harvard Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve akademik kariyerini Chicago'da Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürdüren Prof. Dr. Mesulam, halen kendi adıyla anılan Mesulam Kognitif Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi'nin direktörü ve Nöroloji Bölümü Davranışsal Nöroloji biriminin başkanı olarak görev yapıyor.

Dünya tıp çevrelerinde evrensel ölçütte başarı gösteren Türk hekimlerine 2002'den itibaren Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü veriliyor.

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'nün ilki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na, ikincisi Prof. Dr. Olcay Neyzi'ye verilirken, Prof. Dr. Mesulam da bu ödülü alan üçüncü bilim insanı oldu.

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Eczacıbaşı Topluluğu Prof. Dr. Marsel Mesulam Tıp Onur Ödülü

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