SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Eczacıbaşı VitrA’dan, Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA’dan, Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı VitrA, 2019-20 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli libero Merve Dalbeler’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Eczacıbaşı VitrA’dan, Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Merve Dalbeler’le tekrar çalıştığımız için çok mutlu olduk. Kendisine kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Merve Dalbeler, 18 yaşında Eczacıbaşı A Takımı’na yükseldi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla ikinci dönemini yaşayan oyuncu, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Ergin Ataman: Acele bir karar olduErgin Ataman: Acele bir karar oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Bakan Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Bizi şampiyon ilan edin!

Bizi şampiyon ilan edin!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eczacıbaşı VitrA’dan, Merve Dalbeler ile yollarını ayırdı

Merve Dalbeler ile yollar ayrıldı

adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro 2020'nin akıbetini görüşecek

Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro 2020'nin akıbetini görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.