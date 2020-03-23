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  4. Eczacılar koronavirüse karşı branda ve şeritlerle önlem aldı

Eczacılar koronavirüse karşı branda ve şeritlerle önlem aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ankara'da eczaneler, koronavirüse karşı önlem almak için müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandalarla çevreledi. İşte Çankaya ve Altındağ'da koronavirüse karşı dikkat çeken önlemler...

Çankaya ve Altındağ ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkat çekiyor. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yaptı. Eczane çalışanları, oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Eczanelerini sürekli dezenfekte ettiklerini belirten çalışanlar, vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara eczane koronavirüs

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