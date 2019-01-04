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Eczacılar Paralı poşeti destekliyoruz ancak halk daha fazla bilinçlendirilmeliydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, doğaya ve çevreye zarar veren her şeyin karşısında olduklarını belirterek, poşet ücretlendirilmesini doğru bir yöntem olarak benimsediklerini söyledi.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR ADANA,(DHA) Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, doğaya ve çevreye zarar veren her şeyin karşısında olduklarını belirterek, poşet ücretlendirilmesini doğru bir yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın yeterli olarak bilinçlendirilmediğini savundu. Yeni yılla birlikte poşetlerin parayla satılması uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, poşetlerin ücretle halka verilmesini bundan belli bir kısmın bakanlığa aktarılmasını doğru bir yöntem olarak benimsediklerini söyledi. Özkan, bu aşamadan önce halkın bu konuda yeterli bilinçlendirilmediğini belirtirken, Meslek gruplarının bu konuda yeterli bilgilendirilmesi ve en az 6 aylık 1 senelik geçiş süresinden sonra bunu hayata geçirmemiz durumunda daha sağlıklı sonuçlar çıkardı. Çok yakın zamanda bununla ilgili sıkıntılar yaşanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü konuyla ilgili yeterli aydınlatıcı bilgilerin çok yapıldığına inanmıyoruz dedi. ECZANELERDE NASIL UYGULANACAK Özkan, eczaneye gelen vatandaşların ilacını aldığında koyabileceği poşeti ya da çantası olup, olmadığını soracaklarını belirterek, şunları söyledi Şayet elinde o ilacı koyabileceği kendi poşeti ya da bez çantası varsa ona ilaçları vereceğiz. Aksi takdirde boyutuna göre en az 25 kuruş karşılığında vereceğiz. Eczanelerde hastalarla, muayene ücretiyle ilgili katkı payı, hizmet bedeliyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi de poşet bedelleriyle ilgili sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz. Şu algıyı da ortadan kaldırmak gerekiyor. Eczacı kendi cebinden harcadığı parayla poşeti veriyordu. Şimdi de bedel karşılığı yaptırıyor. Tek farkı kendi cebinden harcadığı paranın tamamını değil 25 kuruşluk poşette 15 kuruşu bankanlığa aktaracak. Bu işte kar olacağını sanmıyorum.

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