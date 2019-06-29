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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yönetmelik değişikliğiyle, bazı binalarda girinti veya çıkıntı nedeniyle eczane duvarında görülemeyen, "E" logolarının parsel sınırı içerisinde görünür hale getirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, bazı binalarda girinti veya çıkıntı nedeniyle eczane duvarında görülemeyen, "E" logoların parsel sınırı içerisinde görünür hale getirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in içeriğiyle ilgili Sağlık Bakanlığından bilgilendirme yapıldı.

"E" logosunun eczane duvarında olduğu için bazı binalardaki girinti veya çıkıntı nedeniyle vatandaş tarafından görülemediğine işaret edilen bilgilendirmeye göre, değişiklik metnine "parsel sınırı" maddesi eklenerek, logonun vatandaşlar tarafından daha kolay görülebilmesi sağlandı.

Ayrıca yönetmelik değişikliğiyle, bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan, işlenmiş tahıl bazlı ya da tahıl bazlı olmayan, ek gıda tanımlaması yapılan mamaların da "güven merkezleri" olan eczaneler tarafından sunulmasına imkan verildi. Mevzuatta olmadığı için daha önce ek gıdalar, eczanelerde satılamıyordu.

Öte yandan düzenlemeyle eczanesini kapalı tutan ve faaliyetlerini sonlandıran eczacıların başka bir yerde çalışabilmeleri olanaklı hale geldi.

Yeni yönetmelikte levhalarda da düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda ilgili madde "Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler için bu zorunluluk aranmaz." şeklinde düzenlendi.

Böylece kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanları istisnalar arasına alındı.

Yönetmelikle ayrıca, tüm eczanelerin tabela standartlarının dönüşebilmesi için tarihlerde yapılan düzenlemeye de yer verildi.

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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

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