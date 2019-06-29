Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, bazı binalarda girinti veya çıkıntı nedeniyle eczane duvarında görülemeyen, "E" logoların parsel sınırı içerisinde görünür hale getirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in içeriğiyle ilgili Sağlık Bakanlığından bilgilendirme yapıldı.

"E" logosunun eczane duvarında olduğu için bazı binalardaki girinti veya çıkıntı nedeniyle vatandaş tarafından görülemediğine işaret edilen bilgilendirmeye göre, değişiklik metnine "parsel sınırı" maddesi eklenerek, logonun vatandaşlar tarafından daha kolay görülebilmesi sağlandı.

Ayrıca yönetmelik değişikliğiyle, bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan, işlenmiş tahıl bazlı ya da tahıl bazlı olmayan, ek gıda tanımlaması yapılan mamaların da "güven merkezleri" olan eczaneler tarafından sunulmasına imkan verildi. Mevzuatta olmadığı için daha önce ek gıdalar, eczanelerde satılamıyordu.