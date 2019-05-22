Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol ile eczacılar için yıllık 230 milyon lira iyileştirme sağlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ile TEB arasında protokol imzalandığını belirtti.

Eczacı oda başkanlarıyla bir araya gelinerek protokol için son 2 ayda sekiz toplantı yapıldığını aktaran Selçuk, TEB heyeti ile yakın çalışma imkanı bulunduğunu ifade etti.

SGK'nin Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalıştıklarını bildirdi.

Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık. Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nin gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.