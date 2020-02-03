HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu

Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre dün gece alkollü olarak eve gelen Yaşar Gürlek (27), sabah işe gitmek için kalkmayınca durumdan şüphelenerek odaya giren annesi tarafından ölü bulundu.

Eczane çalışanı, odasında ölü bulundu

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre dün gece alkollü olarak eve gelen Yaşar Gürlek (27), sabah işe gitmek için kalkmayınca durumdan şüphelenerek odaya giren annesi tarafından ölü bulundu. Gürlek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olay, saat 08.30 sıralarında 9031 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece eve alkollü gelen Yaşar Gürlek, evdekilerle bir süre sohbet ettikten sonra uyumak için odasına geçti. Eczanede çalışan oğlunun, işe gitmek için uyanmadığını fark eden annesi odaya girerek Gürlek'i kaldırmak istedi. Annesinin tüm çabalarına rağmen Gürlek uyanmayınca, aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gürlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürlek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gürlek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Yer: İstanbul! Ölümden döndülerYer: İstanbul! Ölümden döndüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

Yer: İstanbul! Ölümden döndüler

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Tarih verildi

İstanbul'da ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

Denizde ceset aranıyor

Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.