Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı

Erzurum'da eczane teknisyeni, depresyon ilacını reçetesiz almak isteyen kişi tarafından bıçaklanıp darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, dün Palandöken ilçesindeki eczaneye gelen E.P, eczane teknisyeni Uğur Üst'e (31) depresyon hastalarının kullandığı ilacı reçetesiz almak istediğini söyledi.

Üst'ün, ilacı reçetesiz vermesinin mümkün olmadığını belirtmesi üzerine tartışma çıktı.

Kolundan bıçaklanan Üst, Palandöken Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.P, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

- Eczacı Odası'ndan kınama

Erzurum Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Eczaneler, 7/24 kamu hizmeti yapan, vatandaşın ilaca hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi için fedakarca hizmet sunucularıdır. Eczane teknisyenleri bizlerin en yakın mesai arkadaşıdır. Onlara yapılan saldırı bizlere yapılmıştır." diye konuştu.

Özcan, failin ceza alması için gerekeni yapacaklarını belirterek, konunun takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.

