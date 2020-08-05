HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eczanede büyük panik! Fren yerine gaza bastı

Eczanede büyük panik! Fren yerine gaza bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Sinop'ta iddiaya göre, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Korucuk Mahallesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Cemal D., otomobili ile eczane önüne doğru yaklaştı. İddiaya göre, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç eczanenin kapısından içeri girdi. Kazada iş yerinin kapısı ve camları kırılırken, çarpmanın etkisiyle eczanede bulunan çalışanlar, panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan fakat çıkamayan yaralı sürücü ve yanındaki eşini araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, sürücü ve eşi, yakındaki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, otomobilin eczaneye girme anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; düşük hızda ilerleyen otomobilin aniden hızlanıp, kapı ve camını kırdığı eczaneye girdiği, içerde bulunanların da panik yaşayıp, kaçmaya çalıştığı görülüyor.

4

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim''Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta taciz iddiası: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Son dakika! Kartal Aydos'ta orman yangını!

Aydos'ta orman yangını!

Ukraynalı kadına darpla ilgili son dakika haberi! Çeşme Kaymakamı görevden alındı

Çeşme Kaymakamı görevden alındı

2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bakan Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk sayısını açıkladı

İşte Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.