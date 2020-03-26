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Eczanede koronavirüs önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde koronavirüs salgınına karşı önlem alan eczane çalışanları, müşteri ile çalışanların temasını önlemek için şeffaf naylonla bir bölme oluşturdu.

Uludere Devlet Hastanesi karşısında eczacılık yapan Vedat Fırat, aldığı tedbirle korona virüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. Eczaneye giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişeden iletişim kuruyor. Korona virüs nedeniyle herkesin tedbir alması gerektiğini belirten eczane sahibi Vedat Fırat, "Bizim eczanemiz dar olduğu için hastalarla temasımız çok sık oluyordu. Müşterilerle aramıza mesafe koyduk, şeffaf naylonla alınan önlemimiz olumlu karşılandı. Hastalar ve kendimiz için bu önlemi aldık" dedi. (İHA)

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şırnak Uludere

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