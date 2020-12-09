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Eczanedeki çalışanı, yaşlı adamı kaldırıma böyle fırlattı

09.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki parkinson Sedat Keskin isimli vatandaş, gittiği eczanede tartıştığı çalışan tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki parkinson Sedat Keskin isimli vatandaş, gittiği eczanede tartıştığı çalışan tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin, öksürük şikayeti ile gittiği hastanede kendisine alınması istenilen ilaçları almak için evinin yakınında bulunan eczaneye gitti. Eczanede görevli çalışan verilen kağıtla ilaçları alamayacağını söyledi. Daha sonra evine giden Keskin 7 Aralık Pazartesi günü farklı bir eczaneye giderek ilaçları satın aldı. Daha sonra kendisine ilaçları vermeyen eczaneye giden Keskin, farklı bir eczanenin kendisine ilaç verdiğini belirterek çalışanlara neden kendisine ilaç vermediklerini sordu. Eczane çalışanlarından Velit Kaya isimli çalışan ile Keskin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Velit Kaya, Keskin’i kolundan tutarak dışarı fırlattı. Kaya daha yere düşen yaşlı adamı ellerinden tutup kaldırıma doğru fırlattı. Olayın ardından fenalık geçiren Keskin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Keskin daha sonra polis merkezine giderek Velit Kaya isimli çalışandan şikayetçi oldu.

“’Sana hesap mı vereceğiz’ diyerek bana birden saldırdı”
Olay anını anlatan Sedat Keskin, “Geçtiğimiz Cumartesi sabah çok öksürüğüm vardı. Hastaneye gittim. Hastanede filmimi çektiler. Doktor filmimin temiz olduğunu, Covid testi olabileceğimi söyledi. Ben de test oldum. Eve geldim, telefonuma mesaj geldi. Negatif sonuç gelene kadar evden çıkmamam gerektiği yazıyordu. Benim o 3 ilacı da akşam içmem gerekiyormuş. Oğlumu telefonla aradım, oğlum şu reçetedeki ilacımı al gel dedim. Derince’de o akşam olayın yaşandığı eczane nöbetçiydi. Eczaneye oğlum gitti, ‘İlacı veremeyiz. Bu kağıt parçası, sizde reçete olması gerekiyor’ demişler. Oğlum eve geldi. Sonra benim sonucum negatif çıkınca oğlumu evine yolladım. Oğlum çıktıktan sonra kendim eczaneye gittim. Dedim ki oğlum bunu bana neden vermedin, ben parkinson hastasıyım, prostat kanseriyim, bana parasıyla ver dedim. ‘Amca veremeyiz’ dedi. Pazartesi işe giderken farklı bir eczaneye gittim. Orada bana ilaçları verdi. Dedim kızım bir yanlışlık mı var kızım. ‘Yok amca Sağlık Bakanlığının verdiği rapor var’ dedi. İlaçları alınca tekrar o eczaneye gitmem icap etti. Gidince siz bana bunu neden vermediniz yavrum, başka eczane verdi dedim. ‘Sana hesap mı vereceğiz’ diyerek bana birden saldırdı” dedi.

“Üzerimdeki paltomla kaldırıp karşıdaki kaldırıma attı”
Şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirten Keskin, “Yanında da bir kadın ve çocuk vardı. Dedim oğlum ne yapıyorsun ben burada doğup büyüdüm. Sen utanmıyor musun, yaşlı insana elin kalkıyor. Beni fırlattı, bir daha tutunca kapıya fırlattı. Kapıda düşünce üzerime çıktı, üzerimdeki paltomla kaldırıp karşıdaki kaldırıma attı. Fenalaştım ama kendimdeydim. Oradan geçenlere, ‘Bırakın bu yalan söylüyor, numara yapıyor’ diyor. Sonra sağlık ekibi geldi. Onlara da ‘Bu hasta korona virüslü, sakın bana yaklaşmayın’ dedi. Sonra sağlık ekipleri üzerilerine tulumlarını giydiler. Ben de öyle bir şey yok dedim. Kimliğimi alıp kontrol edince pozitif olmadığımı gördüler. Sona hastaneye gittik. Oradan karakola gidip ifade verdim. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

“73 senedir ağzımdan bir küfür çıktığını duyan varsa küfür ettiğimi kabul ediyorum”
Velit Kaya’nın olay sırasında kendisine küfür edildiği iddialarının asılsız olduğunu belirten Keskin, “Kendisi dün verdiği röportajda, ‘Bana küfür etti’ demiş. Benim ağzımda Derince’de 73 senedir bir küfür çıktığını duyan varsa küfür ettiğimi kabul ediyorum. Benim meşrebimde asla küfür etmek yoktur. Yalan söylüyor" şeklinde konuştu.

Eczanedeki çalışanlar konuşmak istemedi
Olayın yaşandığı eczanede çalışan personeller ise İHA muhabirinin konu ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediklerini, kendilerinin de konuyu yargıya taşıdıklarını söylerken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sedat Keskin ile eczanedeki çalışanın tartıştığı görülüyor. Daha sonra eczanenin kapısını açan çalışan Keskin’i itekleyerek kapıdan dışarı çıkartıyor. Yere düşen Keskin’i kaldıran şahıs, kaldırımın üzerine fırlatıyor.

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