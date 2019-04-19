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Eczanedeki hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:50 | Son Güncelleme

Ankara'da ilaç alma bahanesiyle oyaladığı eczane çalışanının masadaki cep telefonunu çaldığı öne sürülen İran uyruklu zanlı yakalandı

Başkentte eczaneden cep telefonu hırsızlığı yaptığı öne sürülen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi girdiği 7 eczaneden telefon hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İran uyruklu Hamid M. olduğunu tespit etti. Çalışma sonucu hırsızlık zanlısı Hamid M. polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin, çaldığı telefonlardan birisini sattığını söylediği M.D. de gözaltına alındı. Polis, el koyduğu telefonu sahibine teslim etti.

Zanlılardan M.D. savcılık talimatıyla salıverildi, Hamid M. ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin cep telefonunu çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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