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Eczaneden 20 bin liralık malzeme hırsızlığı zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Samsun’da geceleyin girdiği eczaneden aklaşık 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadrım ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan bir eczanede 22 Eylül gecesi meydana geldi.

Eczaneden 20 bin liralık malzeme hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun’da geceleyin girdiği eczaneden aklaşık 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadrım ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan bir eczanede 22 Eylül gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız geceleyin kapısını zorlayarak açıp içeri girdiği eczaneden yaklaşık 20 bin liralık malzeme çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını Y.K.’nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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