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Eczaneden ilaç alırken öğrendi, 12 yıllık emekliliği elinden alındı... 'Benden bu paraları geri istiyorlar'

28.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de 12 yıl önce emekli olan ancak ilaç alacağı sırada emekliliğinin iptal edildiğini öğrenen 67 yaşındaki adam ne yapacağını şaşırmış halde kendine yardım eli uzatılmasını bekliyor. SSK tarafından 12 yıldır aldığı ilaç ve emekli parası geri talep edilen vatandaş, ''Benim elimde evraklarım var, çalışma hayatım var, 12 yıldır neden bana ulaşmadılar? Eczanede emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim. SSK binasına gittim onlar Bağ-Kur’a yönlendirdi. Bağ-kur başka yere yönlendiriyor'' dedi.

Eczaneden ilaç alırken öğrendi, 12 yıllık emekliliği elinden alındı... 'Benden bu paraları geri istiyorlar'

Maltepe’de yaşayan Gazi Demir (67) isimli vatandaş, Bağ- Kur ile başladığı iş hayatına Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile devam ederek 12 yıl önce emekli oldu. Demir, eczaneye ilaç almaya gittiğinde kendisinden ücret talep edilmesi üzerine emekliliğinin iptal edildiğini öğrendi. Emekliliği kendisine haber verilmeden iptal edilen Demir, SSK’nın 12 yıl boyunca kendisine verilen emeklilik maaşı ve ödenen ilaç ücretlerini de talep ettiğini iddia etti. Eşi ve kendisine ait ilaçları karşılayamadığını belirten Demir, konuya çözüm bulunmasını istedi.

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“12 SENE BOYUNCA BANA ÖDEDİKLERİ PARAYI GERİ İSTİYORLAR”

Mağdur olduğunu söyleyen Gazi Demir, “Beni 12 yıl önce SSK’dan emekli ettiler. İlk olarak Bağ-Kur’la başladım daha sonra SSK’ya geçerek emekli oldum. 2 yıl önce beni çağırdılar. Geçmiş dönemde çalıştığım iş yeri ile alakalı bir problem çıkmış. Ben de o dönemki evraklarımı çalıştığıma dair gösterdim ve bana bir problem olmadığını söylediler. O günden sonra aslında bir problem yaşamadım.

Dün eczaneye ilaç almaya gittiğimde emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim. SSK binasına gittim onlar Bağ-Kur’a yönlendiriyor. Bağ-Kur farklı bir yere yönlendiriyor. Ben mağdur oldum. Şu an ilaç alacak paramız yok. Bana dava açmamı söylüyorlar. Avukatın parasını nasıl vereceğim? Ayrıca bugüne kadar bana ödenen emeklilik maaşını ve harcadığım ilaçların parasını geri alacaklarını söylüyorlar. Yani kısacası 12 sene boyunca bana ödedikleri parayı geri istiyorlar. Eşim hasta ilaç alamıyoruz. Benim elimde evraklarım var, çalışma hayatım var, 12 yıldır neden bana ulaşmadılar?” dedi.

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(İHA)

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