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ECZANELER BUGÜN AÇIK MI? Eczaneler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

02.05.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczaneler bugün açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü (2 Mayıs Pazartesi) vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Eczaneler bugün açık mı? Bayramda kapalı mı, çalışıyor mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve detaylar...

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI? Eczaneler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Eczaneler bugün açık mı? sorusunun yanıtı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. Bayram 4 Mayıs'ta sona erecek. Bu üç günlük süre zarfı için konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Eczaneler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI? 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

2 MAYIS 2022 NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü için nöbetçi eczane sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.

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Ramazan Bayramı Ankara İstanbul İzmir
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