ECZANELER BUGÜN AÇIK MI? Eczaneler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Eczaneler bugün açık mı? sorusunun yanıtı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. Bayram 4 Mayıs'ta sona erecek. Bu üç günlük süre zarfı için konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Eczaneler bayramda açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 2 Mayıs 2022 Nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI? 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

2 MAYIS 2022 NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü için nöbetçi eczane sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.



